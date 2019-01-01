النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتوله بمنشأة القناطر

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار أحمد عادل رئيس النيابة بتشريح جثة سيدة عثر على جثتها مقتولة في الطريق العام بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقف على ملابستها وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان



و كان قسم شرطة منشأة القناطر قد تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة بالطريق وكشفت معاينة وتحريات المباحث أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر بها آثار ضرب بالرأس بإستخدام " آلة حادة".



وتبحث رجال البحث الجنائي على فحص بلاغلات التغيب خلال الأيام القليلة الماضية ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة فضلا عن نشر أوصاف الجثة بأقسام ومراكز القطاع.