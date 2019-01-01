مسؤول: العمل بمشروع مد خط سكك حديدية بين إيران والعراق قريبًا

أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني خير الله خادمي، أن مشروع مد خط سكك حديدية بين شلمجة جنوب غربي ايران والبصرة بجنوب العراق، سيبدأ العمل به في غضون الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء " فارس" الإيرانية، الإثنين، عن خادمي قوله إن خطوات جيدة اتخذت في مجال البدء بتنفيذ مشروع سكك حديدية بين البلدين عقب زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة إلى العراق.

وأضاف أن مذكرة تفاهم قد تم التوقيع عليها بين البلدين حول مشروع مد خط سكك حديد شلمجه - البصرة، والتي يبلغ طولها 32 كيلومترا.

ونوه إلى استعداد الجانب الإيراني لمد الخط في الأراضي العراقية بانتظار منح الأراضي اللازمة لتشييد ورشة العمل، لافتا إلى أن إيران تقبلت تكلفة انجاز هذا المشروع بانتظار منح الجانب العراقي قطعة أرض للشركة الايرانية المقاولة لتشييد ورشة العمل عليها.