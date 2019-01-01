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وناس أفضل لاعب في مباراة الجزائر وتنزانيا

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 11:12 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 11:12 م

فاز آدم وناس نجم منتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب في مباراة الخضر وتنزانيا، التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجوعة الرابعة في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي (كاف) اللاعب كأفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفين في الدقيقة 39، 46 خلال المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بثلاث أهداف دون رد.

وبهذا الفوز ضمنت الجزائر ضدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب السنغالي برصيد 6 نقاط، بينما احتلت كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيلت تنزانيا المجموعة بلا نقاط، لتودع رسميا البطولة من الدور الأول.


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