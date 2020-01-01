 الشفافية الدولية: أكثر من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي لا يبلغون عن اجتماعاتهم مع جماعات الضغط - بوابة الشروق
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الشفافية الدولية: أكثر من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي لا يبلغون عن اجتماعاتهم مع جماعات الضغط

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 6:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 6:17 ص

أفاد محللون بمنظمة الشفافية الدولية، بأن أكثر من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي لا يبلغون عن اجتماعاتهم مع جماعات الضغط.

وذكرت المنظمة الثلاثاء أن واحدا فقط من بين كل ثلاثة يكشف عن هذا علانية على موقع البرلمان الأوروبي.

وقالت المنظمة إنه من المخيب للآمال أن ينتهز عدد قليل من أعضاء البرلمان الأوروبي الفرصة لجعل السياسات أكثر شفافية. يشار إلى أن النشر بشأن تلك الاجتماعات هو أمر تطوعي.

وبحسب المنظمة، تم الإبلاغ عن إجمالي 8310 اجتماعات مع جماعات ضغط من جانب 259 عضوا برلمانيا على موقع البرلمان منذ تموز/يوليو الماضي، وهو ما يمثل نحو 37% من أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين البالغ عددهم 705.

وأعلن ما يزيد قليلا عن النصف - أو 1ر53% - من الألمان أعضاء البرلمان الأوروبي اجتماعاتهم علنا.

وجاء في ذيل قائمة الأعضاء، برلمانيون من كرواتيا وقبرص حيث لم يبلغوا نهائيا عن أي اجتماعات، بينما جاء في الصدارة برلمانيون من السويد (5ر90%) ولوكسمبورج (3ر83%) وفنلندا (4ر71%).


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