نفوق أنثى نمر سومطري نادرة مسمومة في إندونيسيا

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نفقت أنثى نمر سومطري، وهو نوع من النمور مهدد بالانقراض، بسبب التسمم بمبيدات حشرية في إقليم أتشيه الإندونيسي، حسبما أفاد مسؤول بحماية الطبيعة اليوم الأربعاء.

وعثر على أنثى النمر، التي يتراوح عمرها بين عامين إلى ثلاثة أعوام، في منطقة جنوب أتشيه يوم الاثنين وعليها آثار جروح نتيجة نصب فخ لها، حسبما ذكر أجوس أريانتو، رئيس هيئة حماية الطبيعة التابعة لحكومة الإقليم.

وقال: "التشريح يشير إلى أنها نفقت بسبب تسمم ناجم عن مبيد حشري زراعي".

ولم يتضح ما إذا كانت أنثى النمر قد تم تسميمها عمدا.

والشهر الماضي، نفق نمر سومطري آخر بعدما تناول خروفا مدسوسا فيه سم فئران في إقليم سومطرة الشمالية.

وفي حزيران/يونيو، اعتقلت شرطة أتشيه أربعة أشخاص بزعم قتلهم نمرا باستخدام فخ وقاموا ببيع جلده وجمجمته وأنيابه مقابل 100 مليون روبية (7 آلاف دولار).

والنمر السومطري هو السلالة الوحيدة لذلك النوع من النمور المتبقية في إندونيسيا ، بعد انقراض النمور في جزر جاوة وبالي منذ سنوات.

وحذر خبراء الحفاظ على البيئة من وجود حوالي 400 نمور سومطري في البرية فقط ، ويتضاءل عددها بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية بسبب إزالة الغابات.