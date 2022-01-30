بولندا تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و14 ألفا و992، واستقرت الوفيات عند 116 ألفا و424 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و568 ألفا و233 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.