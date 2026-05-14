فانس: الولايات المتحدة أحرزت تقدما في المحادثات مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في محادثاتها مع إيران بشأن الحرب، غير أنه أشار إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بكون هذا التقدم كافيا لضمان عدم تمكن إيران مطلقا من امتلاك سلاح نووي.

جاء ذلك ردا على سؤال حول وضع المفاوضات خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، خصص لفرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال التي يترأسها.

وذكر فانس أنه قضى "وقتا طويلا" على الهاتف صباح الأربعاء مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى "عدد من أصدقائنا في العالم العربي".

وقال فانس: "أعتقد أننا نحرز تقدما، لكن السؤال الجوهري هو: هل سنحرز تقدما كافيا يلبي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس ترامب؟".