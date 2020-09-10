بوتين يصدر مرسوما للسيطرة على مشروع مشترك للنفط والغاز بروسيا

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل حقوق مشروع ساخالين- 2 للنفط والغاز الطبيعي إلى شركة تشغيل روسية جديدة، في خطوة تثير مخاوف المساهمين الأجانب شل وميتسوي وميتسوبيشي.

وتراجعت قيمة حقوق المساهمين لشركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة. وبموجب المرسوم، ستنتقل كل حقوق ملكية المشروع المشترك إلى روسيا.

وبرر بوتين القرار بالقول إن العقوبات الغربية تهدد قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج.

وسيتم السماح للمساهمين السابقين وهم جازبروم (50% زائد سهم واحد) وشل (5ر27% ناقص سهم واحد) وميتسوي (5ر12%) وميتسوبيشي (10%)، بالاستثمار في الشركة الجديدة، التي لم تتشكل بعد.

وإذا قرر المساهمون عدم المشاركة، تعتزم الحكومة الروسية بيع كل أسهمهم في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، ووضع عائداتها في حساب مغلق لن تستطيع الشركات الوصول إليه.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تجري روسيا مراجعة للمستثمرين الأجانب وترفع مطالب تعويض في حال وجود ضرر بيئي محتمل بالبلاد.

وجاء رد فعل اليابان، التي تعتمد على روسيا بحوالي 9% من وارداتها من الغاز، بشكل حذر.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "يجب أن نتواصل مع الجهة المشغلة وندرس كيف سنرد".

ولم يصدر عن ميتسوي وميتسوبيشي سوى إنهما يراجعان الموقف.

ونشرت شركة شل البريطانية الهولندية بيانا جاء فيه: "كمساهم، تتصرف شل دائما من أجل تحقيق أفضل مصلحة لسخالين 2 وبما يتماشى وكل المتطلبات القانونية المعمول بها. نحن على دراية بالمرسوم ونجري تقييما لتداعياته".