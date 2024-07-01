نتنياهو: إسرائيل تقترب من القضاء على قدرات حماس العسكرية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي، وسنستمر في ضرب فلوله".

وفي وقت سابق من اليوم، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء أحياء في منطقتَي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على حسابه على منصة "إكس": "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفًا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.