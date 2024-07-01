قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن جميع الأشخاص الذين اقتربوا من الفنانة شيرين عبدالوهاب، سواء أخ أو زوج أو خطيب أو صديق، تعاملوا معها باعتبارها «موردًا للرزق».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين: «كل من اقترب من شيرين اعتبرها مورد رزق، فيزا مفتوحة بيسحبوا منها فلوس، سواء أخ أو زوج أو خطيب أو صديق».

وأعرب عن تعجبه من الأخبار المتداولة عن حياة شيرين الشخصية، خاصة مع الإعلان عن خطبتها لرجل أعمال دون الإفصاح عن اسمه، وتهنئة طليقها الفنان حسام حبيب لها، واعتزامه تأليف أغنية خصيصًا لفرحها.

وعن مدى حقيقة الخبر الخاص بخطبة الفنانة، عقب الناقد الفني: «الحقيقة أو عدم الحقيقة مع شخصية مثل شيرين صعب الحزم بها، وموضوع الخطوبة قد يكون مجرد درب من الخيال».

وأوضح أن شيرين تنتقل من النقيض إلى النقيض، لافتًا إلى أن حياتها تشهد حالة من التخبط في ظل اعتذارها مؤخرًا عن إقامة حفلها في دبي، وتسريب أحد أغانيها المزمع طرحها بالأسواق.

وأكد في الوقت نفسه، أن شيرين لا تزال تنافس على لقب «صوت مصر»، وتعد واحدة من أهم وأفضل الأصوات في العالم العربي كله، متوقعًا عودتها للساحة مرة أخرى.

وأشار إلى أن «الفنانة مازالت تحافظ على جمهورها رغم كل أزماتها الأخيرة»، موضحًا أن اتساع قاعدتها الجماهيرية يتطلب «بعضًا من العقلانية».