تقرير: نتنياهو غاضب من إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غاضب لأنه علم هو ووزير الدفاع يوآف جالانت من وسائل الإعلام بإطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

وأضافت القناة أن نتنياهو يطالب بإجابات في أسرع وقت.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع يوآف جالانت قوله إنه لم يكن على علم بقرار إطلاق سراح أبو سلمية، وذلك بعد انتقادات إسرائيلية طالت قرار إطلاق سراحه.

كما علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على إطلاق سراح أبو سلمية، بقوله قائلا إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة".

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأمر بـ"إهمال أمني"، قائلاً إنه حان الوقت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يمنع جالانت ورئيس الشاباك رونين بار من ممارسة ما وصفه بـ"السياسة المستقلة المعارضة لموقف الحكومة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الاثنين، بإطلاق سراح أبو سلمية مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في غزة، موضحة أن الأمر "أتى بسبب امتلاء السجون".

وفي نوفمبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مدير مجمع الشفاء الطبي وعددا من الكوادر الطبية.

ومنذ بداية الحرب، اعتقلت قوات الاحتلال المئات من قطاع غزة، في حين لا يعرف العدد الدقيق للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.