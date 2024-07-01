 إسبانيا تعبر جورجيا برباعية وتتأهل لمواجهة ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024 - بوابة الشروق
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إسبانيا تعبر جورجيا برباعية وتتأهل لمواجهة ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:31 ص

تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد فوزه على نظيره الجورجي بأربعة أهداف لهدف، مساء الأحد.

وحقق المنتخب الإسباني فوزًا ثمينًا بأربعة أهداف لهدف أمام جورجيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب راين أنرجي مساء الأحد، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب جورجيا بهدف ذاتي سجله اللاعب الإسباني لو نورماند في الدقيقة 18، قبل أن تدرك إسبانيا هدف التعادل عن طريق هيرنانديز كاسكانتي في الدقيقة 39، ومن ثم أضاف زميله فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وأحرز نيكو ويليامز الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 75، قبل أن يختتم أهداف المباراة داني أولمو في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا بنتيجة 4 - 1.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، نظيره الألماني يوم الجمعة القادمة.


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