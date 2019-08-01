

يتوجه مساء اليوم الخميس وفد رفيع المستوى من أعضاء حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر وعلى رأسهم هاني سيف أمين الحزب لأمانة البحر الأحمر، إلى كاتدرائية الأنبا شنودة، لتقديم التهنئة للأنبا إيلاريون لرسامتة أسقفًا على كرسي إيبارشية البحر الأحمر.

وقال محمد إسماعيل، أمين لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، إنه سيتم تقديم تورتة تحمل صورة للأنبا إيلاريون؛ تعبيرًا عن الحب والإخلاص من أعضاء أمانة الحزب.

وشهدت إبراشية البحر الأحمر السبت الماضي احتفالية كبرى لتحليس الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر؛ بحضور عدد كبير من الأساقفة والرهبان والكهنة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، قد تمم صلوات رسامة الأنبا إيلاريون، أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، بمشاركة 100 من مطارنة وأساقفة الكنيسة.

يذكر أن الأسقف الجديد خريج كلية علوم وحاصل على دكتوراة في الكيمياء، ودخل دير العذراء البراموس عام 1999 وترهب 2001، وصار كاهنَا قسًا وقمصًا في الدير وكان مساعدًا لوكيل الدير، ويبلغ من العمر 53 عامًا، ويخلف في إيبارشية البحر الأحمر الأنبا ثاؤفيلوس الأسقف الراحل والذي كان أول أسقف عليها.