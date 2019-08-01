فرق إطفاء إسرائيلية تكافح لإخماد حريق كبير بغابة غرب القدس

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يعمل ثلاثون طاقما من فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية على إخماد حريق كبير شب عصر اليوم الخميس، في غابة كارميلة بالقرب من القرية التعاونية "بيت مئير" الى الغرب من القدس.

وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي، أنه جرى إخلاء بعض المنازل من سكانها من قرية بيت مئير بسبب الدخان الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية.

كانت إسرائيل قد شهدت في مايو الماضي حرائق غابات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مصر وأربع دول أوروبية أرسلت طائرات إلى إسرائيل للمساعدة في مكافحة الحرائق الغابات التي تسببت في إخلاء بعض البلدات الصغيرة.