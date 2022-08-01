ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في يوليو مع استمرار العجز التجاري للشهر الرابع

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن البلاد عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، على الرغم من ارتفاع صادراتها بنسبة 4ر9% على أساس سنوي بسبب الطلب القوي على الرقائق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، فقد بلغت قيمة صادرات البلاد 7ر60 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، ارتفاعا من5ر55 مليار دولار قبل عام.

وهي أعلى حصيلة لأي شهر من أشهر يوليو منذ عام 1956 عندما بدأت الوزارة في تجميع البيانات ذات الصلة. وكان الرقم القياسي السابق قبل عام.

لكن البلاد سجلت عجزا تجاريا قدره 67ر4 مليار دولار الشهر الماضي، حيث قفزت الواردات بنسبة 8ر21 % على أساس سنوي إلى 37ر65 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل، وهي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لأربعة أشهر متتالية.