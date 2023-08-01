 الهند توقف راكبا بحوزته 47 ثعبانا على متن طائرة - بوابة الشروق
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الهند توقف راكبا بحوزته 47 ثعبانا على متن طائرة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 8:48 م

ألقت سلطات مطار تيروتشيرابالي بجنوبي الهند، القبض على رجل حاول تهريب 47 ثعبان بايثون إلى داخل البلاد قادما من ماليزيا، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام هندية وماليزية اليوم الثلاثاء.

وكان بحوزة الرجل الذي تعود أصوله إلى مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، في أقصى جنوبي الهند، أيضا سحليتان داخل أمتعته عندما وصل من كوالالمبور. وتم إيقافه بسبب اشتباه مسؤولي الجمارك فيه.

وصودرت الزواحف التي كانت معبأة داخل صناديق بها ثقوب، ومن المقرر إعادتها إلى ماليزيا. ولم يتضح بعد سبب تهريب الرجل للزواحف.

وذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية أن مهربي الحيوانات البرية يحاولون في كثير من الأحيان جلب الزواحف الغريبة إلى الهند من جنوب شرق آسيا.


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