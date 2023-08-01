قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية تشهد على مدار أيام هذا الأسبوع، انخفاضا في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أنّ الانخفاض المُسجل في درجات الحرارة يعتبر طفيفا، وذلك بسبب استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنّ العظمى خلال أيام هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى تبلغ 35 درجة مئوية في الظل، في حين تكون المحسوسة 39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار نسبة الرطوبة طول أيام شهر أغسطس، وهو ذروة فصل الصيف، موضحة أن هذه الفترة ستشهد تأثّر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة.

ونوهت بأنّ درجات الحرارة خلال هذه الأيام تدور حول المعدلات الطبيعية وقد ترتفع عنها بنحو درجة مئوية واحدة، واصفة هذه الأجواء بأنها صيفية معتادة.