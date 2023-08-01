الصين: تعيين قيادة جديدة لوحدة الصواريخ وسط أنباء عن إجراء تحقيقات

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، إصلاحات في القيادة العسكرية التي تدير الترسانة النووية لبلاده، وسط تقارير عن إجراء تحقيقات في فساد شامل طال القوة الصاروخية التي يمكن أن يكون لها دورا رئيسيا في الحرب بتايوان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وغير الزعيم الصيني، أعلى قائدين في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي، بحسب وسائل إعلام حكومية، وهو أمر من شأنه ضخ دماء جديدة من القوات الجوية والبحرية الصينية، وهي خطوة استثنائية تشير إلى رغبة الرئيس في إجراء تغيير شامل في المستويات العليا لتلك القوة.

ونقلت "بلومبرج"، عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الاثنين، أنه تم تعيين ووانغ هوبين نائب قائد البحرية السابق، قائدا لقوة الصواريخ برتبة جنرال.

وأعلنت تعيين شو شيشنج، مفوضا سياسيا لقوة الصواريخ، وكان شو يعمل في السابق بقيادة الجبهة الجنوبية للقوات الجوية.

ونقلت "بلومبرج"، عن ماريس تايلور فرافيل الباحث والكاتب الأمريكي، مدير برنامج الدراسات الأمنية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قوله إن تعيين وانج قائد، يشير إلى الرغبة في تطهير قيادة قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي من الداخل.

وأشار فرافيل، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 40 عاما التي يتولى فيها القيادة شخص من خارج وحدة الصواريخ.

وقال: "غالبا ما يحدث مثل هذا التعيين لشخص من الخارج كقائد عندما تساور القيادة العليا للحزب مخاوف جدية بشأن إدارة شؤون الإدارة".