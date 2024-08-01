مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى اصطدام قطار بسيارة بالمنوفية

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لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون في حادث تصادم قطار بسيارة نقل في محافظة المنوفية.

وقال مصدر أمني إنه أثناء سير سيارة نقل "مقطورة" على طريق الإسكندرية الزراعي بمنطقة بركة السبع بالمنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، فصطدمت بالحاجز الخرساني الخاص بالطريق مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة وفقدان قائدها السيطرة عليها.

وأضاف المصدر أن السيارة استقرت على شريط السكة الحديد، وتصادف مرور أحد القطارات قادمًا من مطروح في اتجاه القاهرة، فصدم السيارة.

وكشف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة شخص كان يحاول إنقاذ ركاب السيارة، وإصابة ستة آخرين من ركاب القطار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن شهود العيان وسائق السيارة النقل أكدوا تفاصيل الحادث.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط سائق السيارة النقل، وجارٍ رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.