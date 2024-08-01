كوريا الجنوبية توصي الكوريين المقيمين في لبنان بالمغادرة

أوصت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية المواطنين الكوريين المقيمين حاليا في الدول المدرجة ضمن المستوى الثالث من تحذير السفر، ومن بينها لبنان، بالمغادرة وإلغاء السفر إليها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل شن غارات جوية إسرائيلية على لبنان، واغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إيران، وفقا لما أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

وبحسب الخارجية الكورية، فقد ترأست كانج إين سون، النائبة الثانية لوزير الخارجية، اجتماعا مشتركا في مقر الوزارة بعد ظهر أمس لمتابعة الأوضاع، حيث طلبت من مقر الوزارة والبعثات الدبلوماسية في مختلف الدول، بأن توصي باستمرار بمغادرة الكوريين المقيمين في مناطق المستوى الثالث من تحذير السفر.

كما ستوصي الوزارة المواطنين الراغبين في السفر إلى هذه البلدان بالإلغاء والتأجيل.

يشار إلى أن المستوى الثالث من تحذير السفر، يتم إصداره للدول التي قد تشكل الإقامة فيها تهديدات خطيرة لحياة وأمن الكوريين.