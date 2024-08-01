قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوز معنوي كبير وديًا على منافسه أرسنال، باللقاء الذي جمعهما فجر الخميس، على ملعب (لينكون فاينانشال فيلد" ضمن الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

تشكيل ليفربول الذي أعلن عنه الهولندي إرني سلوت المدير الفني الجديد للريدز خلفا للألماني يورجن كلوب شهدت مشاركة صلاح أساسيًا منذ بداية المباراة رفقة حارس المرمى كيليهير وبالدفاع تسيميكاس – كونساه – فان دي بيرج – برادلي – وفي وسط الملعب إليوت – جونس – سوبوسلاي وفي الهجوم صلاح وديوجو جوتا وكارفاليو".

على الجانب الآخر، شهد تشكيل أرسنال الذي أعلن عنه مدرب الفريق ميكيل آرتيتا تواجد كل من في حراسة المرمى هيين - وايت، كيويور، جابرييل ماجالايس، زينتشينكو، في وسط الملعب توماس بارتي، أوديجارد، نيلسون وبالهجوم مارتينيلي، هافيرتز، جيسوس.

سجل صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 13 بعد توغله ودخوله منطقة الخطورة لمرمى أرسنال قبل أن يسدد الكرة على الجهة اليمنى لحارس الجنرز.

وأضاف النجم البرتغالي كارفاليو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 34.

وقلص النجم الألماني هافيرتز النتيجة بتسجيله هدف لأرسنال في الدقيقة 40.

وشهد الشوط الثاني من المباراة خروج صلاح في الدقيقة 72 رفقة عدد كبير من نجوم ليفربول بتبديلات اجراها المدرب إرني سلوت لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ولم تسفر تبديلات آرتيتا وسلوت في تغيير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الريدز على المدفعجية بنتيجة 2-1.