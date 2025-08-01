بيراميدز يتحرك لخطف إيزاك

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة لضم السويدي إيزاك ليدبيرج، مهاجم دارمشتات الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيه لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب ما كشفه الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بلاتينبرج، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن بيراميدز تقدّم بعرض رسمي بقيمة 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة 10% من إعادة البيع، إلا أن إدارة دارمشتات رفضت العرض المقدم.

وأشار بلاتينبرج إلى أن إيزاك، البالغ من العمر 26 عامًا، يدرس العرض المصري بجدية، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي الألماني باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، رغم الانفتاح على مناقشة عرض "ضخم واستثنائي"، بحسب تصريحات المدير الرياضي للنادي، بول فيرني.

وانضم ليدبيرج إلى دارمشتات في صيف 2024 قادمًا من أوتريخت الهولندي، ونجح في تقديم موسم مميز، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 31 مباراة.

ويُعد المهاجم السويدي ثاني أهداف بيراميدز هذا الصيف، بعد التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا قادمًا من بانيك أوسترافا التشيكي.