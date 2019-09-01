«أولمبي الفراعنة» يبدأ معسكره اليوم استعدادا لوديتي السعودية

غريب يختار 28 لاعبا لخوض المباراتين.. ويستدعى «المصابين» لحسم مصيرهم مع المنتخب



يبدأ المنتخب الأولمبى اليوم معسكره الجديد، والذى يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى يومى 7 و10 سبتمبر، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاما، والتى تستضيفها مصر فى الفترة بين 8 حتى 22 من نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه فى الخامسة والنصف مساء، حيث يؤدى تدريبه الأول بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة ويستمر فى معسكره حتى يوم 10 سبتمبر، فيما سيتم إبلاغ لاعبى الزمالك والاتحاد السكندرى المشاركين فى مباراة فريقيهما غدا الإثنين، بالدور قبل النهائى لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، كما سيتم استدعاء اللاعبين المصابين للإطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم، حيث افتقد المنتخب فى الفترة الأخيرة لجهود كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وكريم العراقى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ويوسف الجوهرى، بداعى الإصابة.



يأتى هذا بعدما قرر المدير الفنى، تقديم موعد المعسكر لمدة 24 ساعة ليبدأ أول سبتمبر المقبل، بالاتفاق مع مسئولى اتحاد الكرة، وبعد الاتصالات التى جرت بين المدير الفنى للمنتخب، وأحمد عبدالله عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبى، للتنسيق بشأن المعسكر والتعرف على احتياجات الجهاز الفنى، حيث يأمل الجهاز الفنى فى تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح للمنتخب، ضمن الأجندة الدولية وتوقيت التوقف الممنوح من الفيفا، لرغبته فى زيادة درجة الانسجام لدى لاعبيه، كما أكد غريب على رغبته فى خوض مواجهتى السعودية بالجدية المطلوبة، خاصة أنه منتخب قوى يتميز بالسرعة والقوة، ومن مدرسة تدريبية مختلفة ستضيف الكثير من الخبرة للاعبيه.



وأعلن غريب أمس أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتى المنتخب الأولمبى السعودى الدوليتين وهم:



حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.



الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمد عبدالسلام، محمود صابر «الجزار»، أحمد رمضان «بيكهام»، كريم العراقى.



الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبدالقوى، محمد غنام.



الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدى، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدى، رمضان صبحى.



الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى، عمر مرموش.



وتقرر إقامة المباراة الأولى فى الثامنة مساء 7 سبتمبر باستاد السويس، فيما تقام المباراة الثانية فى الثامنة مساء 10 سبتمبر باستاد السلام.