تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس انخفضت للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي متراجعة بنسبة6ر13 % مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على تراجع أسعار الرقائق.

سجلت صادرات كوريا الشهر الماضي 2ر44 مليار دولار، مقابل51 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الواردات شهدت أيضا تراجعا بـ 2ر4 % على أساس سنوي الشهر الماضي، محققةً 2ر42 مليار دولار، وفقا للوزارة.

ووفقا لذلك فإن الفائض التجاري للبلاد يصل إلى 72ر1 مليار دولار في أغسطس، وبذلك يكون الشهر الـ91 على التوالي الذي تتخطى فيه صادرات البلاد وارداتها.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات السيارات بـ 6ر4 % خلال الفترة المذكورة، مسجلةً خامس شهر للزيادة على التوالي.

وأضافت الوزارة أن صادرات البلاد إلى دول جنوب شرق آسيا زادت بنسبة 9ر1 %، تأثرا بالجهود الرامية إلى تنويع الدول المُصدر إليها.

في حين أن صادرات البلاد إلى اليابان تراجعت بـ 2ر6 % على أساس سنوي في أغسطس، وسط خلاف تجاري بين الجارتين الأسيويتين والذي كان له تأثيرا محدودا على صادرات كوريا الجنوبية الإجمالية.

يذكر أن طوكيو فرضت قيود على صادراتها إلى سول في يوليو الماضي، في خطوة انتقامية من جانبها على قرارات المحكمة الكورية العليا ضد الشركات اليابانية العام الماضي في قضية العمل القسري إبان زمن الحرب، وفقا ليونهاب.