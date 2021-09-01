بدء العرض الخاص لفيلم ماكو

بدء، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "ماكو" بحضور أبطاله وصناعه داخل إحدى سينمات منطقة التجمع، من بينهم: نيقولا معوض، محمد مهران، سارة الشامي، عمرو وهبة، الموسيقار هشام خرما، المؤلف أحمد حليم، ومدير التصوير محمود بشير، والمخرج هشام الرشيدي.

كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للعمل، أبرزهم: إيناس عز الدين، ماجد المصري، علاء عرفة، وحازم إيهاب.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن عبارة "سالم إكسبريس" التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها.

ويشارك في بطولته كل من: مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإخراج هشام الرشيدي.