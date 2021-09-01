قالت الفنانة نهى عابدين، إنها لم تكن تحلم وهي صغيرة بأن تكون ممثلة، لكنها اكتشفت موهبتها بمرور الوقت.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن أحبت التمثيل وهي في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أنها حرصت على مشاهدة الكثير من الأعمال الفنية والتعرف على الصعوبات التي واجهها الفنانون خلال مسيرتهم.

وأشارت إلى أن التحقت بكلية الآداب قسم علم اجتماع، وقدّمت في نفس الوقت بمعهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، لكنها رسبت في السنة الأولى، وقررت خوض التجربة من جديد في العام التالي حتى تم قبولها.

وتابعت: "الاختبار في السنتين كان مختلف.. ربنا كان كاتبلي أدخل معهد فنون مسرحية بالقاهرة علشان عاوزني أكمل في المجال واشتغل فيه".

وأوضحت أنها بعد رسوبها بالمعهد في الإسكندرية، ذهبت في العام التالي للتقديم لكن الأكاديمية أغلقت لإجراء إصلاحات ولم يكن متاح إلا التقديم في القاهرة.

وأكملت: "حسيت الموضوع هيكون أصعب، وروحت وأنا عارفة الموضوع مش هيكمل، لكني محبتش أخسر المحاولة".



