 نهى عابدين: لم أحلم بالتمثيل.. وربنا عاوزني أكمل في المجال - بوابة الشروق
الأربعاء 1 سبتمبر 2021 2:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

نهى عابدين: لم أحلم بالتمثيل.. وربنا عاوزني أكمل في المجال

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 1:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:05 ص

قالت الفنانة نهى عابدين، إنها لم تكن تحلم وهي صغيرة بأن تكون ممثلة، لكنها اكتشفت موهبتها بمرور الوقت.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن أحبت التمثيل وهي في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أنها حرصت على مشاهدة الكثير من الأعمال الفنية والتعرف على الصعوبات التي واجهها الفنانون خلال مسيرتهم.

وأشارت إلى أن التحقت بكلية الآداب قسم علم اجتماع، وقدّمت في نفس الوقت بمعهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، لكنها رسبت في السنة الأولى، وقررت خوض التجربة من جديد في العام التالي حتى تم قبولها.

وتابعت: "الاختبار في السنتين كان مختلف.. ربنا كان كاتبلي أدخل معهد فنون مسرحية بالقاهرة علشان عاوزني أكمل في المجال واشتغل فيه".

وأوضحت أنها بعد رسوبها بالمعهد في الإسكندرية، ذهبت في العام التالي للتقديم لكن الأكاديمية أغلقت لإجراء إصلاحات ولم يكن متاح إلا التقديم في القاهرة.

وأكملت: "حسيت الموضوع هيكون أصعب، وروحت وأنا عارفة الموضوع مش هيكمل، لكني محبتش أخسر المحاولة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك