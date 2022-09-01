عرض فرنسي لشراء بيرسي تاو من الأهلي

خرجت عدد من التقارير الجنوب إفريقية اليوم الخميس، تؤكد وجود مفاوضات بين إدارة فريق لوهافر الفرنسي مع النادي الأهلي، للتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقية، أشارت إلى أن إدارة لوهافر طلبت سرعة التعاقد مع بيرسي تاو، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الناديان تسير بشكل جيد، ومن المحتمل إتمام الاتفاق خلال الساعات المقبلة، قبل انتهاء المريكاتو.

ونشرت الصحيفة، تصريحات لمدرب لوهافر عن سعيه للتعاقد مع بيرسي تاو لأنه لاعب رائع، مؤكدا أن حسم الصفقة ماليًا خارج نطاقه، وأنه يتمنى تكرار تجربة تدريب اللاعب بعد أن عملا سويًا في الدوري البلجيكي.

وانضم بيرسي تاو، لصفوف الأهلي صيف 2021، قادما من برايتون الإنجليزي.

ولعب بيرسى تاو 33 مباراة مع الأهلى فى جميع البطولات المحلية والإفريقية وسجل 10 أهداف، ولكنه غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات.