وزير الخارجية الأمريكي يثمن العلاقات بين بلاده وفيتنام في يومها الوطني‎‎

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ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفيتنام في الاحتفال باليوم الوطني الفيتنامي.

وأعرب بلينكن - بحسب ما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - عن أطيب تمنياته وتهنئته لشعب فيتنام في اليوم الوطني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة وفيتنام نجحا في تحقيق الكثير معًا لتعزيز الأولويات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والازدهار ومكافحة تغير المناخ والتصدي للتحديات الصحية العالمية وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وأكد بلينكن أن الصداقة بين البلدين ترتكز على دعمنا لفيتنام قوية ومزدهرة ومستقلة، بالاضافة إلى الالتزام الدائم بمعالجة موروثات الحرب والقضايا الإنسانية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن تطلعه لمواصلة العمل مع حكومة وشعب فيتنام لتحقيق الازدهار والسلام والاستقرار لكل من دولتنا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.