أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2767 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة يوليو غربا حتى الطريق الدائري شرقا في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وينص القرار على أن "يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة".

ومن جهتها، قالت وزارة التنمية المحلية، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إنه يأتي في إطار كتاب رئاسة الجمهورية بإنشاء وتطوير الطريق الأبيض بمحافظة الجيزة بتمويل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع تحمل محافظة الجيزة تكلفة بأعمال نزع الملكية.

وأضافت الوزارة أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي بمبلغ (مليار و763 مليونا و165 ألف جنيه فقط لا غير)، طبقا لما ورد في التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة كما تضمن كشفا بأسماء الملاك الطاهرين للعقارات والأراضي اللازمة للمشروع.

وأكدت الوزارة أن ذلك المشروع من المشروعات الحيوية التي تساهم في توفير سيولة مرورية وفك الاختناق للمناطق والشوارع المحيطة به.