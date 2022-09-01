مشكلة السفينة الجانحة استمرت 5 ساعات فقط و5 قاطرات ساهمت في تعويمها

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس، إن مشكلة السفينة الجانحة أفينيتي السنغافورية استغرقت فقط 5 ساعات من الساعة 7 و15 دقيقة مساءا حتى الساعة 12 و10 دقائق صباحا تقريبا وقت تعويم السفينة وخرجت الى مسارها الطبيعي في قناة السويس.

وأوضح في تصريحات إعلامية لـ إكسترا نيوز أن 5 قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس ساهمت في تعويم السفينة.

ما سبب المشكلة؟

كشف جورج صفوت، تفاصيل تعويم ناقلة النفط الجانحة أفينيتي السنغافورية.

وقال صفوت إن السفينة ناقلة نفط قادمة من البرتغال ومتجهة لميناء ينبع السعودي، ترتيبها في قافلة الشمال 28.

وواجهت السفينة مشكلة في أنظمة التوجيه، وجنحت بشكل طفيف وتوقفت حركة الملاحة لفترة وجيزة.

وأضاف أن الفريق أسامة ربيع دفع القاطرات البحرية، وبدأنا عملية الشد، وتم تعويم السفينة، وسيتم فتح المجرى الملاحي خلال دقائق، لتبدأ حركة الملاحة بالمرور بشكل طبيعي.

وأعلن المتحدث الاعلامي لقناة السويس نجاح هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة النفط أفينيتي V التي جنحت الساعة مساء الأربعاء.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه قد تم تعويم السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس.

وكانت قد جنحت مساء الأربعاء 31 أغسطس ناقلة نفط تحمل اسم أفينيتي v وتحمل علم سنغافورة، طولها 252 مترا في قناة السويس، قريبا للغاية من نفق الشهيد أحمد حمدي.

بيانات السفينة الجانحة:

الاسم: أفينيتي Affinity V

الاختصاص: نقل نفط

أنشأت عام: 2016

الجنسية: سنغافورة

الطول: 252 مترا

العرض: 45 مترا

الحمولة القصوى: 62826

كانت متجهة من ميناء بورسعيد إلى ميناء ينبع السعودي

في رحلتها السابقة اتجهت من المغرب إلى البرتغال

ماذا حدث حتى الآن؟

تعطلت الحركة في المجرى الملاحي، حيث توقفت حركة السفن المتواجدة بين البحيرات المرة وخليج السويس تماما.

وبدأت هيئة قناة السويس في بذل جهود حثيثة لتعويم الناقلة وإنهاء حالة التشحيط الواقعة حاليا لإعادة السير في المجرى بصورة طبيعية.

وتكللت الجهود بالنجاح في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.