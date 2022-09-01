أمير مرتضى يعلن موعد عودة لاعبي الزمالك للتدريبات وموقف مباراة إليكت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك موعد عودة اللاعبين لاستئناف تدريباتهم من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي في كاس سوبر لوسيل.

وتقام مباراة الزمالك والهلال يوم 9 سبتمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل بدولة قطر.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: «الموسم مضغوط، وفيريرا كان يُعطي اللاعبين راحة على فترات متفاوتة».

وأضاف: «بعضهم حصل على أسبوع وبعضهم أربعة أيام، ولكن سنحاول أن نتحامل وسنعود للتدريبات يوم 3 للاستعداد لمواجهة الهلال».

وأوضح: «نحاول التواصل مع الاتحاد التشادي بشأن المباراة ولكن لم يرد علينا أحد».

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي خلال الشهر الحالي في إطار منافسات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا 2023.