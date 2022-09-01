البرلمان الألماني يعتزم تأبين الرئيس السوفيتي الراحل جورباتشوف

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يعتزم البرلمان الألماني تأبين الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت إدارة البرلمان اليوم الخميس أن رئيسة البرلمان بيربل باس ستكرم العمل الحياتي لآخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق قبل انعقاد الجلسة العامة لمناقشة موازنة 2023.

وأضافت الإدارة أنه ستكون هناك دقيقة صمت تكريما للراحل، كما سيتم تنكيس العلم فوق مبنى الرايشستاج إلى نصف السارية طوال ذلك اليوم.

كان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية مارحكوس زودر لإقامة حفل تأبين منفصل في ألمانيا للزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف.

وقال زودر الذي يشغل أيضا رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في تصريحات لصحيفة "مونشنر مركور" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس : "يجب إقامة حفل تأبين ألماني لميخائيل جورباتشوف".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أشادر بالروسي الراحل الحائز على جائزة نوبل للسلام ميخائيل جورباتشوف، ووصفه بأنه مصلح شجاع.

غير أنه أعرب عن تحفظه حيال مشاركة محتملة في حفل لتأبين الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف في روسيا

كان المستشفي المركزي في العاصمة الروسية موسكو أعلن في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء وفاة جورباتشوف الحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 91 عاما بعد إصابته بمرض خطير وطويل.