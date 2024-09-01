استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 16 إلى 22 جنيها.

استقرت سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 35 إلى 45 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 35 إلى 43 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 11 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدى بين 3 إلى 11 جنيها.

واستقرت سعر العنب البناتي ليتراوح بين 20 إلى 32 جنيها.

واستقر أسعار التفاح البلدي لتترواح بين 20 إلى 40 جنيها.

استقر سعر التين البرشومى ليتراوح بين 16 إلى 26 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

استقر أسعار الرمان لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.