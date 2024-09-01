وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره السعودي يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بحث مصطفى مع بن فرحان، مخرجات اجتماع الرئيس محمود عباس، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض، واستمرار تنسيق المواقف بين دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، من أجل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على الدور الكبير والهام الذي تلعبه السعودية وجهودها، من خلال التحرك السياسي، الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي ترأسها السعودية، من أجل تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودفع جهود دولة فلسطين في التحرك الدبلوماسي والقانوني، وفي الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس.