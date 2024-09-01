كشف المطرب صابر الرباعي، عن أنه يفكر حاليًا في خوض تجربة التمثيل بعد نجاحه في الغناء، لافتًا إلى أن الفنان لابد أن يكون متنوعًا سواء في الغناء أو التمثيل أو أي شيء يتعلق بالفن.

وأضاف "صابر"، لـ"الشروق": "أتمنى خوض تجربة التمثيل بجانب الفنانة هند صبري، فهي تمتلك موهبة غير عادية وشعبية ضخمة في الوطن العربي"، مشيرًا إلى أنه حال توفر عمل يجمعهما سويًا وتكون البطلة فيه هند صبري سيوافق على الفور دون تردد.

يذكر أن صابر الرباعي خلال الفترة الماضية طرح أحدث أغنياته بعنوان «الباشا»، على طريقة «Video lyrics»، وحقق نجاحا جماهيريا كبير، وتجاوزت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها.