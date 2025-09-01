 محافظ شمال سيناء يتفقد شاطئ العريش ويكشف إجراءات هامة لتطويره - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 8:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

محافظ شمال سيناء يتفقد شاطئ العريش ويكشف إجراءات هامة لتطويره

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 8:30 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 8:30 م

أجرى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة على شاطئ العريش، في إطار الاستعداد لبدء مشروع تطوير الشاطئ.

وفي بيان الديوان العام خلال الجولة، أكد المحافظ على عدة نقاط مهمة، أبرزها:

دراسة تقليل التكلفة التي يدفعها الشباب مقابل إقامة المشروعات الشاطئية خلال فصل الصيف، بما يخفف الأعباء عنهم.

رصد تراجع مستوى النظافة نتيجة إهمال الشركة المسؤولة، مشدداً على أن هذا الملف سيتم حله جذرياً في القريب العاجل.

السماح باستغلال الشاطئ خارج موسم الصيف وفق ضوابط محددة، استجابة لطلبات الشباب.

التأكيد أن أعمال التطوير لن تمس أي مبانٍ أو شاليهات أو إزالة من أي نوع، نافياً صحة الشائعات المتداولة في هذا الشأن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك