محافظ شمال سيناء يتفقد شاطئ العريش ويكشف إجراءات هامة لتطويره

أجرى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة على شاطئ العريش، في إطار الاستعداد لبدء مشروع تطوير الشاطئ.

وفي بيان الديوان العام خلال الجولة، أكد المحافظ على عدة نقاط مهمة، أبرزها:

دراسة تقليل التكلفة التي يدفعها الشباب مقابل إقامة المشروعات الشاطئية خلال فصل الصيف، بما يخفف الأعباء عنهم.

رصد تراجع مستوى النظافة نتيجة إهمال الشركة المسؤولة، مشدداً على أن هذا الملف سيتم حله جذرياً في القريب العاجل.

السماح باستغلال الشاطئ خارج موسم الصيف وفق ضوابط محددة، استجابة لطلبات الشباب.

التأكيد أن أعمال التطوير لن تمس أي مبانٍ أو شاليهات أو إزالة من أي نوع، نافياً صحة الشائعات المتداولة في هذا الشأن.