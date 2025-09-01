الإغاثة الطبية بغزة: انتشار فيروسات غامضة في القطاع لا يمكن تشخيصها

قال الدكتور محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إنَّ الظروف الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع أصبحت بالغة القسوة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف السكان يُجبرون على النزوح تحت وطأة القصف المتواصل والتكتيكات العسكرية الجديدة التي تشمل استخدام الروبوتات والمركبات المفخخة.

وأوضح أن مناطق مثل أبو إسكندر، الشيخ رضوان، النصر، والزيتون شهدت عمليات تهجير جماعي نحو غرب المدينة، لكن المواطنين يرفضون التوجه جنوبًا بسبب الاكتظاظ الشديد هناك، والخوف من تكرار المجازر التي طالت عائلات نازحة، كما حدث مؤخرًا في الزوايدة.

وذكر أن هناك شعورًا عامًا باليأس تملك السكان، مع قناعة راسخة بأن لا مكان آمن في غزة، وأن استمرار النزوح أصبح بلا جدوى.

ونوه بأنَّ تكرار النزوح لأكثر من مرة من مدينة إلى أخرى، وفي ظل عدم وجود أماكن آمنة سواء في الجنوب أو الشمال، دفع كثيرين إلى اتخاذ قرار بالبقاء في أماكنهم مهما كانت الظروف.

وتابع: «المواطن في غزة أصبح مقتنعًا أن النزوح لم يعد وسيلة للحماية، بل قد يؤدي إلى الموت، كما حدث مع العائلات التي قُصفت أثناء نزوحها"، مشيرا إلى أن هذه المعاناة المتكررة خلفت أزمات نفسية وصحية واسعة، خصوصًا مع غياب أي بوادر لحلول إنسانية أو تهدئة ميدانية».

أما على الصعيد الصحي، فأكد مدير الإغاثة الطبية أن المنظومة الصحية في غزة انهارت فعليًا، مشيرًا إلى ظهور فيروسات وأوبئة خلال الأيام الماضية يُشتبه أن تكون موجة جديدة أو متحورًا من فيروس كورونا، دون وجود إمكانيات للتشخيص أو الفحص.

وأفاد بعدم توفر الأدوية والمضادات الحيوية يفاقم من خطورة الوضع، حيث أن أغلب الأدوية الأساسية قد نفدت، ولا يُسمح بإدخال أي مستلزمات طبية منذ أكثر من عشرة أيام.