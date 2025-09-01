حزب الشعب التايلاندي: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن دعم رئيس الوزراء المقبل

قال باريت واتشاراسيندهو، المتحدث باسم "حزب الشعب"، أكبر حزب في البرلمان التايلاندي، للصحفيين، ردا على سؤال حول من سيدعمه الحزب كرئيس وزراء مقبل للبلاد، إن الحزب لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن الشخصية التي سيدعمها لتولي المنصب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن واتشاراسيندهو قال إن اجتماع أعضاء الحزب ما زال منعقدا، دون أن يوضح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار اليوم الاثنين.

وقال واتشاراسيندهو إن "أفضل حل هو إجراء انتخابات. لطالما طالبنا بحل البرلمان".

يشار إلى أن الحزب التايلاندي المؤيد للديمقراطية، الذي تعرض سابقا للاضطهاد، أصبح الآن في موقع يمكنه من الاضطلاع بدور مؤثر في اختيار رئيس الوزراء.