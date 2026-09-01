هيئة التجارة البحرية البريطانية: 3 مقذوفات مجهولة تصيب ناقلة نفط خارج مضيق هرمز

- الحادث وقع على بعد 17 ميلًا بحريًا شرقي خصب العُمانية.. ولا إصابات أو آثار بيئية

- السلطات تحقق في الواقعة.. وتحذير للسفن المارة من الأنشطة المشبوهة



قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «UKMTO»، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط أبلغت عن إصابتها بثلاثة مقذوفات مجهولة أثناء إتمام عبورها إلى خارج مضيق هرمز.

وأضافت الهيئة، بحسب وكالة «رويترز»، أن الحادث وقع على بعد 17 ميلًا بحريًا، ما يعادل نحو 31 كيلومترًا، شرقي مدينة خصب في سلطنة عُمان.

وأوضحت أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم أو آثار بيئية، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تحقق في ملابساته.

ودعت الهيئة السفن الموجودة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط يثير الشبهات إلى مركز عملياتها.

واقتصر بيان الهيئة على وصف السفينة بأنها ناقلة نفط، مع بقاء اسمها والعلم الذي ترفعه وحجم الأضرار المادية غير معلنة حتى الآن، كما لم تُحدد الجهة المسئولة عن إطلاق المقذوفات.

ويأتي الحادث بالتزامن مع تجدد المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى منذ نحو شهر، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع حركة السفن، نقلتها «رويترز»، تراجع عدد سفن السلع المرصودة العابرة للمضيق إلى خمس سفن يوميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بمتوسطات أعلى خلال الفترة السابقة.

وكان مضيق هرمز يستقبل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.