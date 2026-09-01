رئيس ليتوانيا: اجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية في موسكو حقق أهدافه

قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا إن الولايات المتحدة أطلعته على محتوى محادثات مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف في موسكو، ووصف الزيارة بأنها كانت تهدف إلى الحد من التوترات الإقليمية.

وقال نوسيدا في فيلنيوس، وفقا لتقارير إعلامية ليتوانية اليوم الاثنين: "أستطيع أن أقول في هذه المرحلة إن الاجتماع حقق أهدافه المعلنة، وكان يهدف إلى خفض التوترات في المنطقة".

وأضاف "آمل بشدة أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى نظام الكرملين في الوقت المناسب". ولم يقدم المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى النهج المتفق عليه مع واشنطن.

وأثارت زيارة غير معلنة قام بها راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي تكهنات عالمية بشأن الغرض من الرحلة والمحتوى المحتمل للمحادثات.