الأهلى يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور ويطالب برفع الحصانة عنه

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي سيتقدم بشكوى جديدة اليوم الثلاثاء، للنائب العام ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد مرتضى منصور، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي سيتقدم بشكوى جديدة اليوم الثلاثاء، للنائب العام ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد مرتضى منصور، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي سيتقدم بشكوى جديدة اليوم الثلاثاء، للنائب العام ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد مرتضى منصور، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "اليوم سنتقدم بشكوى جديدة لما تم تناوله بالأمس في برنامج الزمالك اليوم؛ لأنه في سمعة الأعراض وهتك لها فقد ذكر بالاسم سيدة تخص الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "اليوم سنتقدم بشكوى جديدة لما تم تناوله بالأمس في برنامج الزمالك اليوم؛ لأنه في سمعة الأعراض وهتك لها فقد ذكر بالاسم سيدة تخص الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "اليوم سنتقدم بشكوى جديدة لما تم تناوله بالأمس في برنامج الزمالك اليوم؛ لأنه في سمعة الأعراض وهتك لها فقد ذكر بالاسم سيدة تخص الكابتن محمود الخطيب".

وتابع: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام وللجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونأمل أن تتخذ هذه الجهات ما تراه مناسبًا لضبط هذا الانفلات لأن مردودها سيكون سيئا".

وتابع: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام وللجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونأمل أن تتخذ هذه الجهات ما تراه مناسبًا لضبط هذا الانفلات لأن مردودها سيكون سيئا".

وتابع: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام وللجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونأمل أن تتخذ هذه الجهات ما تراه مناسبًا لضبط هذا الانفلات لأن مردودها سيكون سيئا".

واستكمل حديثه: "الأهلي يتعرض لحملة كبيرة وهذا ما ظهر فيما تم ترويجه من أكاذيب وسب وشتائم منذ عامين، والنادي لم يرد تقديرًا لجماهيره وإدارته وقيمته

واستكمل حديثه: "الأهلي يتعرض لحملة كبيرة وهذا ما ظهر فيما تم ترويجه من أكاذيب وسب وشتائم منذ عامين، والنادي لم يرد تقديرًا لجماهيره وإدارته وقيمته

واستكمل حديثه: "الأهلي يتعرض لحملة كبيرة وهذا ما ظهر فيما تم ترويجه من أكاذيب وسب وشتائم منذ عامين، والنادي لم يرد تقديرًا لجماهيره وإدارته وقيمته