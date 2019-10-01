الأهلى يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور ويطالب برفع الحصانة عنه

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي سيتقدم بشكوى جديدة اليوم الثلاثاء، للنائب العام ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد مرتضى منصور، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.
وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "اليوم سنتقدم بشكوى جديدة لما تم تناوله بالأمس في برنامج الزمالك اليوم؛ لأنه في سمعة الأعراض وهتك لها فقد ذكر بالاسم سيدة تخص الكابتن محمود الخطيب".
وتابع: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام وللجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونأمل أن تتخذ هذه الجهات ما تراه مناسبًا لضبط هذا الانفلات لأن مردودها سيكون سيئا".
واستكمل حديثه: "الأهلي يتعرض لحملة كبيرة وهذا ما ظهر فيما تم ترويجه من أكاذيب وسب وشتائم منذ عامين، والنادي لم يرد تقديرًا لجماهيره وإدارته وقيمته
وأوضح: "النادي الأهلي قبل اتخاذ هذا الإجراء توجه إلي رئيس مجلس النواب واللجنة الأولمبية والجهات المختصة، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار واضح منها"، مستطردًا: "تقدمنا بهذه الشكوى ومدمجة بالاسطوانات التي بها سب والتشهير لكن الجهات التي تقدمنا بها لم تصدر أي شيء".
وأشار: "النادي الأحمر يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور بصفته النيابية من أجل التحقيق معه في البلاغات الموجهة له والتي وصل عددها إلى 35".
وأكد عثمان أن الدورة البرلمانية تنتهي في يوليو القادم وحينها سترفع الحصانة عن رئيس الزمالك متمنياً التحقيق في التجاوزات قبل هذا الوقت.
وشدد المستشار القانوني للنادي الأهلي على أن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون حماية لأي خارج على القانون، مؤكدًا على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه علي عبد العال في ترسيخ دولة القانون وأن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون ستارًا للجرائم ضد المجتمع.
وتقدم الأهلي بـ 35 بلاغًا وشكوى ضد مرتضي منصور إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الانضباط ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية.
وكان مرتضى منصور قد هاجم محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي على خلفية الغاء مباراة الزمالك جينيراسيون فوت السنغالي.