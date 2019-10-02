4 أرقام قياسية في ليلة السقوط التاريخي لتوتنهام أمام بايرن ميونيخ

سحق بايرن ميونيخ الألماني مستضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعدما تغلب عليه (7-2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الفريق الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

النتيجة الكبيرة التي حققها بايرن أسهمت في تحقيق العديد من الأرقام التاريخية نستعرضها في التقرير التالي:

** الهزيمة الأكبر لفريق إنجليزي

باتت خسارة توتنهام أمام بايرن (7-2) أكبر هزيمة لفريق إنجليزي بملعبه في جميع المسابقات الأوروبية.

** الخسارة الأكبر لتوتنهام

هزيمة توتنهام أمام البافاري أصبحت أكبر خسارة للسبيرز على ملعبه في أي مسابقة كبرى.

** جنابري «الفتى الذهبي»

بات الألماني سيرجي جنابري نجم بايرن ميونيخ ثاني لاعب في التاريخ يسجل 4 أهداف في مرمى فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي نجح في تسجيل رباعية من قبل في مرمى آرسنال عام 2010.

** ليفندوفسكي أكبر هداف

أصبح البولندي روبرت ليفندوفكسي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 14 هدفا خلال 10 مباريات.