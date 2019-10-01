«بين بحرين» و«دوار البوم» فى مهرجان الفيلم العربى بألمانيا

تقام فاعليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفيلم العربى فى توبجن بألمانيا فى الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، وذلك بمشاركة مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية منها الفيلم المصرى «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وشارك فى كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية. وقد فاز بين بحرين بـ 6 جوائز خلال مشواره وهى جائزتا أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب أفضل فيلم روائى، وجائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائى؛ وفى عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فاز الفيلم بجائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

والفيلم السعودى «رولِم» للمخرج عبدالإله القرشى، هو فيلم مستقل، لم تشارك أى جهة فى تمويله، كما أن جميع أفراد طاقم العمل سعوديون، وحصل الفيلم أخيرا على جائزة أفضل فيلم أثناء مشاركته فى الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائى. وتدور قصة الفيلم حول عمر نزار، وهو صانع أفلام فى مقتبل الثلاثينات، يحاول صنع مشروع سينمائى عن مدينة جدة، لكنه لا يعى ما تعنيه جدة بالنسبة إليه ولا يعى مدى صعوبات صناعة الأفلام فى المملكة، إلى أن يتعرف إلى المصور السبعينى فريد لطفى الذى هجر شغفه بالتصوير السينمائى ليتفرغ لمحل الأنتيكات خاصته.

والفيلم المغربى «كيليكيس.. دوار البوم» للمخرج عز العرب علوى وبطولة محمد الرزين، أمين الناجى، حسن باديدا، كمال الكاظيمى وأسماء سريوى، وتدور أحداثه فى دوار البوم تلك القرية الواقعة بين جبال الأطلس الكبير وهو تجمع سكنى لعائلات وحراس معتقل سرى ظل وجوده خارج التاريخ لمدة طويلة حتى بداية التسعينيات من القرن الماضى، إلا أنه فى حقيقة الأمر ما هو إلا سجن كبير يحتجز الجميع حراسا ومعتقلين. شهد الفيلم عرضه العالمى الأول من خلال مهرجان وهران الدولى للفيلم العربى حيث حصل على جائزة الإخراج، كما شارك فى عدد من المهرجانات منها النسخة العاشرة من مهرجان النمسا الدولى للأفلام المستقلة، ونافس فى المسابقة الرسمية للمهرجان الدولى لسينما البحر الأبيض المتوسط سنينى ألما بفرنسا حيث تمكن من الحصول على جائزة ثانى أفضل فيلم سينمائى، والافلام الثلاثة تقوم بتوزيعها عربيا ماد سوليوشنز.

مهرجان الفيلم العربى فى توبنجن هو أهم وأقدم تجمع سينمائى عربى فى ألمانيا منذ عام 2005، ويضم برنامج المهرجان مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام العربية يفوق عددها 100 فيلم.

عن كيليكيس.. دوار البوم:

كان كيليكيس.. دوار البوم قد انطلق بدور العرض المغربية منذ ٤ سبتمبر، وعُرض أخيرا فى مهرجان فيرونا السينمائى الدولى بايطاليا ومهرجان منارات للفيلم المتوسطى بتونس، كما حصل على جائزة القدس الكبرى لأفضل إنجاز فنى، ونال تنويها خاصا لأفضل ديكور، وذلك فى الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط،، وشارك أيضا فى مهرجان الدولى بإيطاليا RIFF.

الفيلم من تأليف وإخرا