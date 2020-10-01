رئيس مكافحة كورونا: إنتاج 20 مليون جرعة لقاح سيتم على مدار شهور

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتعاقد مع أكثر من جهة لضمان الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن إنتاج 20 مليون جرعة من الممكن أن يتم على مدار شهور.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن إنتاج لقاحات كورونا لن يكون بالمليارات، قائلًا إن الدولة تضمن، عبر تعاقدها مع الدول، وصول كمية من اللقاح تغطي الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح «أكسفورد» البريطاني، إضافة إلى اللقاح الصيني الذي تتم دراساته في أربع دول عربية منها؛ مصر والبحرين والأردن والإمارات، قائلًا إن الدراسات تجُرى على أكثر من 40 ألف مشارك.

وأوضح رئيس لجنة مكافحة كورونا بالصحة أن فكرة اللقاح تقوم على حقن الفيروس بطريقة غير نشطة داخل جسم الإنسان بما يحفز المناعة ضده، قائلًا إن اللقاح قد يتسبب في أعراض طفيفة أو لا يسبب للإنسان أية أعراض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.