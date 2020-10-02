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فيديو.. مدحت العدل: لا توجد شركة تحتكر إنتاج المسلسلات خلال الفترة الأخيرة

السيناريست مدحت العدل
السيناريست مدحت العدل
هديل هلال
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:49 م

نفى المنتج والسيناريست جمال العدل، وجود شركة تحتكر إنتاج المسلسلات خلال الفترة الأخيرة، مستنكرًا تصريحات البعض باحتكار شركة بعينها للإنتاج دون غيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن مصر تعمل في مجال الدراما منذ عام 1960، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية لها تأثيرها على مستوى المنطقة العربية.

وأشار إلى ضبط أسعار المسلسلات في السوق وتقنين المسألة، خاصة مع إنتاج 60 مسلسلًا في رمضان، متابعًا: «يتم إنتاج مسلسلات جديدة ولا توجد شركة محتكرة».

ولفت العدل، إلى إنتاجه مسلسلي «بـ100 وش»، و«خيانة عهد»، رمضان الماضي واللذان حققا نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن جهات الإنتاج معلنة للعالم كله في تتر المسلسل.

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