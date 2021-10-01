تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله شخص يحمل سلاح أبيض "سكين" ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

وبالفحص تبين قيام عاطل مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية، بالتعدي على شخص مقيم بدائرة المركز وأصابه بجرح قطعي بسبب خلافات مالية فيما بينهما حال تواجدهما بدائرة المركز، والقيام بأعمال البلطجة مستخدماً في ذلك سلاح أبيض كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.