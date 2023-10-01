العراق يصدر أكثر من 3 ملايين و438 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

أعلن العراق، اليوم الأحد، أن متوسط صادرات النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي تجاوزت سقف ثلاثة ملايين و438 ألف برميل يوميا.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن مبيعات النفط الخام للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 9 مليارات و494 مليون دولار، وتجاوز معدل سعر البرميل الواحد 95 دولارا.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق وإلى الأردن.

ولاتزال صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي متوقفة منذ أواخر شهر مارس الماضي، بقرار من السلطات التركية بعد أن ألزم قرار من المحكمة الدولية في باريس بحصر صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك بشركة تسويق النفط العراقية (سومو).