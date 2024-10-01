يامال وليفاندوفسكي يقودان هجوم برشلونة أمام يونج بويز بدوري الأبطال

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة يونج بويز السويسري، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

برشلونة سقط في المباراة الأولى أمام موناكو الفرنسي 2-1، كما خسر يونج بويز على ملعبه من أستون فيلا الإنجليزي 0-3.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، باو كوبارسي، إينجو مارتينيز وأليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري وفيران توريس.

الهجوم: لامين يامال، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندير أسترالاجا، آرون ياكوبيشفيلي، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، سيرجي دومينيجيز، أندريس كوينسا، بابلو توري، فرينكي دي يونج، جويلميرو فيرنانديز، توني فيرنانديز، أنسو فاتي وباو فيكتور.