شهداء وجرحى في سلسلة غارات متتالية على دمشق

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أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط شهداء وجرحى في سلسلة غارات اسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء استهدفت العاصمة السورية دمشق.



وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، فيما أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".



وأفادت إذاعة "شام إف إم" في دمشق، "بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة والدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لأعمدة الدخان في محيط منطقة المزة".



وأشارت الإذاعة إلى "اندلاع حريق في محيط المزة-فيلات غربية، جانب الحديقة الفرنسية، إثر العدوان الذي استهدف العاصمة، وعناصر الإطفاء تتعامل مع الحريق وسط سماع أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة، والمعلومات الأولية تشير لارتقاء شهداء ووقوع إصابات بشرية".



وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وذكر التلفزيون السوري أن العدوان أدى لمقتل "ثلاثة مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".



ونشر نشطاء ومدونون في سوريا صورا ومقاطع فيديو وثّقت آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدفت دمشق.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أشارت فجر الثلاثاء، إلى أن الهجمات على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية.