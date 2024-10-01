حزب الله ينفي دخول قوات إسرائيلية إلى لبنان

نفى مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، دخول قوات إسرائيلية إلى لبنان، وفقا لنبأ عاجل نشرته وكالة "رويترز".

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنوده يخوضون معارك عنيفة مع مقاتلي حزب الله في جنوبي لبنان، في حين أكد الحزب أنه استهدف "تحركات لجنود العدو" في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وحقّق إصابات مباشرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن معارك عنيفة تدور في جنوبي لبنان، داعيا "السكان لعدم التحرك بالمركبات من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر".

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا قتالا في ظروف ليست سهلة بجنوب لبنان"، مضيفا أن "هذا هو الوقت المناسب لهزيمة حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم".

وكان جيش الاحتلال قد أفاد بأن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع هي التي تشارك في عملية لبنان.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسئول أمني إسرائيلي قوله إن القوات المشاركة في العملية هي من النوع الذي يقوم بعمليات محدودة، مؤكدا أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن اشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية.